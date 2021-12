Commissioni consiliari | tutti i nomi

(Di sabato 11 dicembre 2021) di Erika Noschese Si aggiunge un nuovo tassello alla nuova amministrazione comunale con il bis targato Vincenzo Napoli. Lunedì, infatti, saranno convocate le novepermanenti, con l’elezione del presidente e la composizione delle stesse. Ciascuna commissione è composta da 19 consiglieri: tre componenti saranno dei Progressisti per Salerno, tre per Campania Libera, due Salerno per i Giovani, una Popolari e Moderati, una Salerno con Voi, una Movimento 5 Stelle, una ad Antonio Cammarota, una Forza Italia, una Fratelli d’Italia, una Oltre Salerno e una ad Elisabetta Barone. Lesono: Statuti e regolamenti, Trasparenza, Annona e Turismo, Sport – Politiche Giovanili – Innovazione, Urbanistica, Politiche sociali, Finanze – Patrimonio – Personale, Mobilità, Ambiente e Cultura. Al ...

Lunedì 13 dicembre saranno convocate le nove commissioni consiliari permanenti, con l'elezione del presidente e la composizione delle stesse. Le commissioni consiliari sono: Statuti e regolamenti, Trasparenza, Annona e Turismo, Sport - Politiche Giovanili - Innovazione, Urbanistica, Politiche sociali, Finanze – Patrimonio – Personale, Mobilità, Ambiente e Cultura.