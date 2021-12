Come prenotare il vaccino Covid per bambini 5-11 anni nel Lazio e in tutta Italia: il link alla piattaforma dedicata (Di sabato 11 dicembre 2021) Come prenotare il vaccino Covid per bambini 5-11 anni nel Lazio e in tutta Italia. Ancora 48 ore e apriranno le prenotazioni – quantomeno in alcune Regioni – per il siero anti Covid destinato ai più piccoli. Da lunedì 13 dicembre infatti sarà possibile richiedere la disponibilità per vaccinare, e così proteggere, anche i più piccoli contro il Coronavirus dato che sin qui erano rimasti esclusi dalla campagna vaccinale. Ma Come prenotarsi? Ecco tutte le informazioni. Vaccini anti Covid ai bambini: il punto In Italia, i vaccini Comirnaty (BionNtech/Pfizer) e Spikevax (Moderna) possono essere somministrati al di sotto dei 18 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 dicembre 2021)ilper5-11nele in. Ancora 48 ore e apriranno le prenotazioni – quantomeno in alcune Regioni – per il siero antidestinato ai più piccoli. Da lunedì 13 dicembre infatti sarà possibile richiedere la disponibilità per vaccinare, e così proteggere, anche i più piccoli contro il Coronavirus dato che sin qui erano rimasti esclusi dcampagna vaccinale. Maprenotarsi? Ecco tutte le informazioni. Vaccini antiai: il punto In, i vaccini Comirnaty (BionNtech/Pfizer) e Spikevax (Moderna) possono essere somministrati al di sotto dei 18 ...

