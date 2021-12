Com’è andato il terzo appuntamento di Europa Futura | su occupazione e giovani

Leggi su linkiesta

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, diventa ogni anno più complesso e variegato, con nuove opportunità e nuove sfide. Per iche si affacciano al lavoro può essere difficile orientarsi e trovare la strada giusta. È per questo che il rapporto traè uno dei temi principali in discussione alla Conferenza sul futuro dell’. Il nostro giornale ne ha parlato durante ildi: un ciclo di cinque incontri, cinque dirette su Instagram e Facebook per far dialogare le associazionili, ambientali, culturali e sociali con gli eurodeputati e i cittadini che partecipano alla Conferenza, per far conoscere a tutti le potenzialità e le occasioni da non perdere durante ...