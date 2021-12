Colpo in arrivo per la difesa del Manchester City! Guardiola ha scelto il nuovo terzino (Di sabato 11 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da ESPN, il club allenato da Pep Guardiola avrebbe seriamente messo gli occhi su Nuno Tavares, talento classe 2000 attualmente all’Arsenal. La scorsa estate il giovane difensore portoghese ha lasciato il Benfica per approdare tra le fila dei Gunners, con cui ha disputato finora 11 partite. Nuno Tavares City Le cifre dell’affare Stando alla valutazione di Transfermarkt il difensore vale attualmente 7 milioni di Euro, ma è facile pensare che l’Arsenal sia intenzionata a chiedere una cifra ben superiore per lasciarlo partire già a gennaio. In estate il terzino era fruttato alle casse del Benfica circa 8 milioni di Euro. Michele Triolo Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Secondo quanto riportato da ESPN, il club allenato da Pepavrebbe seriamente messo gli occhi su Nuno Tavares, talento classe 2000 attualmente all’Arsenal. La scorsa estate il giovane difensore portoghese ha lasciato il Benfica per approdare tra le fila dei Gunners, con cui ha disputato finora 11 partite. Nuno Tavares City Le cifre dell’affare Stando alla valutazione di Transfermarkt il difensore vale attualmente 7 milioni di Euro, ma è facile pensare che l’Arsenal sia intenzionata a chiedere una cifra ben superiore per lasciarlo partire già a gennaio. In estate ilera fruttato alle casse del Benfica circa 8 milioni di Euro. Michele Triolo

