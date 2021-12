“Colpa di Pochettino…” | PSG | al colpo manca già la Serie A

Leggi su serieanews

(Di domenica 12 dicembre 2021) In casa Paris Saint Germain non tutti i nuovi acquisti stanno trovando vita facile. Uno di questi ha puntato il dito contro Pochettino. La situazione in casa Paris Saint Germain, dopo una campagna acquisti estiva sontuosa, è in costante evoluzione. La squadra francese è già a +11 sulla seconda in classifica (Rennes) e qualificata agli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.