(Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) –è ilnazionale di CNA (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola Impresa) per il quadriennio 2021-2025. E' statoil 10 dicembre all'dall'Assemblea nazionale della Confederazione che conta circa 630mila associati e una diffusa presenza in tutto il Paese., 46 anni, è amministratore delegato e socio dellasrl con sede a Piacenza, impresa che opera nel settore del condizionamento, ventilazione e gestione degli impianti tecnologici. E' statodi CNA Piacenza dal giugno 2007 al luglio 2017 quando è statodella CNA Emilia Romagna e riconfermato nel luglio scorso. Tra le altre ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Cna, Dario Costantini eletto nuovo presidente all’unanimità - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Dario Costantini è il nuovo presidente nazionale di CNA (Confederazione Nazionale dell’artigiana… - ItaliaNotizie24 : Cna, Dario Costantini eletto nuovo presidente all’unanimità - CorriereCitta : Cna, Dario Costantini eletto nuovo presidente all’unanimità - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Cna, Dario Costantini eletto nuovo presidente all’unanimità -… -

Ultime Notizie dalla rete : Cna Dario

Libertà

... arrivando all'assemblea della. E si capisce subito che l'obiettivo è il titolare dell'Economia. il coordinatore dei responsabili regionali Sestino Giacomoni eDamiani, capogruppo in ...Prestigioso incarico per il piacentinoCostantini, nominato presidente nazionale di, l'associazione di categoria che si occupa delle piccole e medie imprese. "Un riconoscimento prestigioso e meritato, che premia il lavoro e lo ...ROMA (ITALPRESS) - Dario Costantini è il nuovo presidente nazionale di CNA (Confederazione Nazionale dell'artigianato e della Piccola Impresa) per il quad ...Con l’assemblea nazionale della CNA andata in scena venerdì 10 dicembre nella cornice dell’auditorium della Concordia di Roma si apre ufficialmente una ...