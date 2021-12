Claudio Baglioni stasera su Canale 5 con Uà - Uomo di varie età: gli ospiti della seconda puntata (Di sabato 11 dicembre 2021) Claudio Baglioni torna stasera su Canale 5, alle 21:45, con Uà - Uomo di varie età, lo show in tre puntate: ecco gli ospiti della seconda puntata. Claudio Baglioni torna stasera su Canale 5 alle 21:45, con Uà - Uomo di varie età, il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da lui stesso. Protagonisti delle tre serate evento, 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer. Nella seconda puntata saranno ospiti Annalisa, Andrea Bocelli, Carmen ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 dicembre 2021)tornasu5, alle 21:45, con Uà -dietà, lo show in tre puntate: ecco glitornasu5 alle 21:45, con Uà -dietà, il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da lui stesso. Protagonisti delle tre serate evento, 60 grandi nomi del mondomusica, dello spettacolo, del cinema, del teatro,danza, oltre a 70 tra musicisti e performer. NellasarannoAnnalisa, Andrea Bocelli, Carmen ...

Advertising

ClaudioBaglioni : Oggi, venerdì 10 dicembre, esce TUTTI QUI collezione 2021 di CLAUDIO BAGLIONI, una raccolta con 45 indimenticabili… - MediasetPlay : Claudio Baglioni vi aspetta questa sera, in prima serata su #Canale5, con… #Uà ?? Tre serate-evento uniche e irrin… - VercesiErnesto : RT @1f6eed3c8c1c4e4: STASERA SECONDA PUNTATA DI “UA” CONDOTTA DA CLAUDIO. BAGLIONI....... MI RICORDO CHE GLI ANNI SCORSI LO STESSO PALINSE… - APmagazineit : Claudio Baglioni torna su Canale 5 per la seconda puntata di Uà-Uomo di varie età. Gli ospiti previsti in scaletta.… - erredue68 : Seratacce d'inverno. Sondaggio Tv: #BallandoConLeStelle #uA di Claudio #Baglioni #Sapiens #BevoVino -