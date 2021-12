Clamoroso: Tottenham-Rennes non si giocherà. A decidere il risultato la Commissione Disciplinare Uefa (Di sabato 11 dicembre 2021) La Uefa ha diffuso un comunicato ufficiale su Tottenham-Rennes, gara di Conference League che non è stata disputata a causa dell’epidemia Covid che ha colpito gli Spurs, decimati dal virus. Considerato che nel regolamento si legge che «il club che non può giocare la partita sarà ritenuto responsabile per la partita non disputata», la squadra di Conte rischia seriamente di perdere 3-0 a tavolino. Staremo a vedere. Di seguito la nota della Uefa: A seguito di un’epidemia di COVID-19 nella squadra del Tottenham Hotspur FC in vista della partita della fase a gironi della Uefa Europa Conference League contro lo Stade Rennais FC, prevista per il 9 dicembre 2021 a Londra, la partita non ha potuto svolgersi. In conformità con l’allegato J del regolamento della Uefa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) Laha diffuso un comunicato ufficiale su, gara di Conference League che non è stata disputata a causa dell’epidemia Covid che ha colpito gli Spurs, decimati dal virus. Considerato che nel regolamento si legge che «il club che non può giocare la partita sarà ritenuto responsabile per la partita non disputata», la squadra di Conte rischia seriamente di perdere 3-0 a tavolino. Staremo a vedere. Di seguito la nota della: A seguito di un’epidemia di COVID-19 nella squadra delHotspur FC in vista della partita della fase a gironi dellaEuropa Conference League contro lo Stade Rennais FC, prevista per il 9 dicembre 2021 a Londra, la partita non ha potuto svolgersi. In conformità con l’allegato J del regolamento della...

