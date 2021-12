Civitanova-Sada Cruzeiro, Finale Mondiale per club volley: programma, orario, canale tv, streaming (Di sabato 11 dicembre 2021) Civitanova affronterà il Sada Cruzeiro nella Finale del Mondiale per club 2021 di volley maschile, in programma domenica 12 dicembre (ore 00.30 italiane). Stanotte la Lube tornerà in campo a Betim (Brasile) per sfidare i padroni di casa nel match che mette in palio il titolo iridato. Si tratta della rivincita dell’atto conclusivo andatato in scena sempre in questa località nel 2019. In quell’occasione i cucinieri vinsero e si laurearono Campioni del Mondo, questa volta cercheranno un nuovo colpaccio contro i Campioni del Sudamerica per difendere il titolo iridato. I Campioni d’Italia, che persero le finali del 2017 e del 2018, sono reduci dalla spettacolare semiFinale contro Trento, conclusa al termine di un roboante e infinito ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)affronterà ilnelladelper2021 dimaschile, indomenica 12 dicembre (ore 00.30 italiane). Stanotte la Lube tornerà in campo a Betim (Brasile) per sfidare i padroni di casa nel match che mette in palio il titolo iridato. Si tratta della rivincita dell’atto conclusivo andatato in scena sempre in questa località nel 2019. In quell’occasione i cucinieri vinsero e si laurearono Campioni del Mondo, questa volta cercheranno un nuovo colpaccio contro i Campioni del Sudamerica per difendere il titolo iridato. I Campioni d’Italia, che persero le finali del 2017 e del 2018, sono reduci dalla spettacolare semicontro Trento, conclusa al termine di un roboante e infinito ...

