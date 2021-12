Cittadella-Ascoli, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 11 dicembre 2021) Cittadella-Ascoli nella 17a giornata del campionato di Serie B 21-22, questo pomeriggio dalle 14.00 prende avvio al “Tombolato”. La squadra veneta punta a dare continuità al proprio buon momento di forma, provando a battere i bianconeri, alle prese con un’interessante scalata alle prime posizioni. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro. Statistiche e curiosità di Cittadella-Ascoli Il Cittadella arriva all’incontro di questo pomeriggio, reduce dalla bella vittoria ottenuta in quel di Alessandria nel turno infrasettimanale, gara nella quale la rete di Vita al 2? minuto del primo tempo, ha poi regalato i tre punti al gruppo allenata da Gorini. Il successo contro i Grigi, ha portato a 6, i risultati utili positivi del Cittadella, i quali comprendono a questo punto, 3 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021)nella 17a giornata del campionato diB 21-22, questo pomeriggio dalle 14.00 prende avvio al “Tombolato”. La squadra veneta punta a dare continuità al proprio buon momento di forma, provando a battere i bianconeri, alle prese con un’interessante scalata alle prime posizioni. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro. Statistiche e curiosità diIlarriva all’incontro di questo pomeriggio, reduce dalla bella vittoria ottenuta in quel di Alessandria nel turno infrasettimanale, gara nella quale la rete di Vita al 2? minuto del primo tempo, ha poi regalato i tre punti al gruppo allenata da Gorini. Il successo contro i Grigi, ha portato a 6, i risultati utili positivi del, i quali comprendono a questo punto, 3 ...

