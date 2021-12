Circum | problemi alla linea elettrica | ritardi nel Napoletano

Advertising

cronachecampane : Circum in tilt: problemi a linea elettrica, ritardi sugli orari #circumintilt #cronacanapoli #ercolano… -

Ultime Notizie dalla rete : Circum problemi

Restano itecnici al bivio Botteghelle della Circumvesuviana. Questa mattina si sono verificati deilungo la tratta Napoli - Torre del Greco, via Centro Direzionale. Un guasto che ha scatenato le proteste dei viaggiatori. Unica segnalazione a Torre del Greco un foglio con una scritta a ...I viaggiatori delladi nuovo a piedi.tecnici lungo la tratta: disservizi sulla linea Napoli - Torre del Greco via Centro Direzionale. Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno che fa sapere come a ''...Problemi alla linea elettrica: treni della Circumvesuviana in ritardo. A comunicarlo e’ l’Ente Autonomo Volturno, che fa sapere: ”A causa dell’abbassamento di tensione elettrica tra le stazioni di Bar ...Problemi alla linea elettrica: treni della Circumvesuviana in ritardo. A comunicarlo è l'Ente autonomo volturno, che fa sapere: «A causa dell'abbassamento di tensione ...