Cinema Teatro delle Arti, in programmazione il film di Sergio Rubini (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sarà in sala, in tutt'Italia, il 13, 14 e 15 dicembre, distribuito da 01 Distribution, "I fratelli de Filippo", l'attesissimo film diretto da Sergio Rubini che e si sofferma sull'infanzia e la giovinezza di Eduardo, Titina e Peppino. A Salerno il film, considerato da molti l'evento dell'anno, sarà proiettato al Cinema Teatro delle Arti di via G. Grimaldi, alle ore 18 e alle 21. Rubini che è sempre stato un fan dei De Filippo e in pArticolar modo di Eduardo, che ebbe la fortuna di vedere, al Teatro Piccinni di Bari negli anni '60, in "Sabato, domenica e lunedì", porterà lo spettatore con questo suo lavoro, nel mondo dei giovani Eduardo, Titina e Peppino De Filippo, ...

