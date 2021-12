Cinema: delusione per Sorrentino agli Efa, trionfa "Quo vadis, Aida?" con tre premi (Di domenica 12 dicembre 2021) La 34a edizione dei riconoscimenti del Cinema europeo vede il successo del lungometraggio diretto dalla bosniaca Jasmila Žbani? che ottiene la statuetta per il film, la regia e l'attrice con Jasna ?uri?i?. Migliore attore è Anthony Hopkins per "The Father". Nulla da fare per "E' stata la mano di Dio" che aveva tre candidature Leggi su rainews (Di domenica 12 dicembre 2021) La 34a edizione dei riconoscimenti deleuropeo vede il successo del lungometraggio diretto dalla bosniaca Jasmila Žbani? che ottiene la statuetta per il film, la regia e l'attrice con Jasna ?uri?i?. Migliore attore è Anthony Hopkins per "The Father". Nulla da fare per "E' stata la mano di Dio" che aveva tre candidature

Advertising

GianlucaOdinson : Keanu Reeves ricorda la delusione provata per Il ritorno dello Jedi - badtasteit : #KeanuReeves ricorda la delusione provata per Il ritorno dello Jedi - ilnomece : Siete una cocente delusione. Eravate diventati i nostri eroi, figure a cui ispirarsi per bontà e altruismo. Ora si… - GretaSmara : @Bright_Star06 Io ho visto solamente House of Gucci e ti posso dire che se puoi risparmiare soldi fallo. Lo hanno e… - hvrricaxe : comunque che rottura di palle sul spiderman migliore , oggettivamente porteranno le conclusioni chi studia cinema ,… -