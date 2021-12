Cinecittà | in cerca del “colpo giusto” nel quartiere | ladri fermati dai Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 dicembre 2021). Idella Stazione di Roma, nell’ambito di un piano di controllo preventivo per prevenire i furti in appartamento, hanno denunciato a piede libero due cittadini georgiani, di 24 e 36 anni. Entrambi senza fissa dimora dovranno rispondere dell’accusa di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.vano il “daiTransitando in circonvallazione Tuscolana, ihanno notato i due in atteggiamento sospetto e li hannoper una verifica. Ispezionata anche la loro autovettura, parcheggiata poco distante, i Militari hanno rinvenuto e sequestrato il completo kit del ladro. Nello specifico sono stati ...