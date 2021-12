“Ciao Povery”, “Solo per chi ha domestici”. I cartelloni dell’agenzia immobiliare fanno infuriare i social: “Ciao stronzy” (Di sabato 11 dicembre 2021) I cartelloni pubblicitari che stanno invadendo la capitale hanno il fondo dorato. E sopra a caratteri cubitali queste scritte: “Ciao Povery”, “Solo per chi ha domestici”, “Per diventare di Roma Nord”. Firmato Luxury Esclusive, un’agenzia che tratta immobili di lusso. Non c’è il rischio che un passante non legga. Neppure se ha seri problemi di miopia e ha dimenticato gli occhiali. Una campagna pubblicitaria perseguita anche sui social. Basta vedere sul profilo Instagram dell’agenzia lo slogan che accomuna queste tre immagini: “Quando la riccanza chiama Lex risponde”. E giù una carrellata di fotografie patinate, dove predominano il nero e l’oro. Una gallery che parte dalla classica stretta di mano (maschile) in primo piano e arriva all’elegante uomo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Ipubblicitari che stanno invadendo la capitale hanno il fondo dorato. E sopra a caratteri cubitali queste scritte: “”, “per chi ha”, “Per diventare di Roma Nord”. Firmato Luxury Esclusive, un’agenzia che tratta immobili di lusso. Non c’è il rischio che un passante non legga. Neppure se ha seri problemi di miopia e ha dimenticato gli occhiali. Una campagna pubblicitaria perseguita anche sui. Basta vedere sul profilo Instagramlo slogan che accomuna queste tre immagini: “Quando la riccanza chiama Lex risponde”. E giù una carrellata di fotografie patinate, dove predominano il nero e l’oro. Una gallery che parte dalla classica stretta di mano (maschile) in primo piano e arriva all’elegante uomo ...

