"Ci sono padri che violentano". Le accuse a Michele Misseri (Di sabato 11 dicembre 2021) Sabrina Misseri continua a dichiararsi innocente per l'omicidio di Sarah Scazzi, il padre Michele ad autoaccusarsi: parla la sorella Valentina Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) Sabrinacontinua a dichiararsi innocente per l'omicidio di Sarah Scazzi, il padread autoaccusarsi: parla la sorella Valentina

Advertising

JolandaBivona : @LocatiM @ildestinoinfame @borghi_claudio Intanto i vaccinati contagiano COME i non vaccinati. Già da ciò si dovreb… - giuhotaru : dell’adolescenza, con tutti gli uomini che l’hanno già superata cosa si fa? pensate si facciano educare favorendo q… - ErricoRossana : @CodegoniStefano Questa è una frase sessista che presuppone che in un rapporto a due dove quello sposato è L uomo l… - Dani71132718 : RT @Smartitina: Prima si riteneva che i padri dovessero trasmettere valori ai figli, ora invece si crede che debbano essere solo i figli a… - G_Graziani_____ : @ceciapesca I padri sono fatti così -