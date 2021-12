Chi è Gianni Morandi: carriera, matrimoni, figli e l’incidente del cantante bolognese che festeggia oggi 77 anni (Di sabato 11 dicembre 2021) Gianni Morandi è uno dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo italiano. cantante, attore e presentatore, ha avuto una lunga carriera di successo a partire dagli anni Sessanta. Ad oggi è anche molto conosciuto per la sua pagina Facebook, nella quale pubblica foto della sua quotidianità spesso vissuta al fianco della moglie Anna. Gianni Morandi: la carriera e i grandi successi Gian Luigi Morandi nasce l’11 dicembre 1944 in un paese dell’Appennino bolognese, Monghidoro. È appassionato di musica fin da ragazzo e partecipa a molti concorsi per voci nuove e sagre paesane. Il vero e proprio esordio discografico arriva nel 1962 con Andavo a cento all’ora. ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 11 dicembre 2021)è uno dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo italiano., attore e presentatore, ha avuto una lungadi successo a partire dagliSessanta. Adè anche molto conosciuto per la sua pagina Facebook, nella quale pubblica foto della sua quotidianità spesso vissuta al fianco della moglie Anna.: lae i grandi successi Gian Luiginasce l’11 dicembre 1944 in un paese dell’Appennino, Monghidoro. È appassionato di musica fin da ragazzo e partecipa a molti concorsi per voci nuove e sagre paesane. Il vero e proprio esordio discografico arriva nel 1962 con Andavo a cento all’ora. ...

