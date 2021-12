Chi è Arisa? Età, vita privata, carriera, canzoni e Instagram (Di sabato 11 dicembre 2021) Scopriamo qualcosa in più su Arisa: dal vero nome, all’età e altezza, la carriera e vita privata e dove seguirla su Instagram. Chi è Arisa Nome e Cognome: Rosalba Pippa (in arte Arisa)Data di nascita: 20 agosto 1982Luogo di Nascita: GenovaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 61 centimetri Peso: 53 kgSegno zodiacale: LeoneProfessione: cantanteFidanzato: Arisa è singleFigli: Arisa non ha figliTatuaggi: informazione non disponibileProfilo Instagram: @Arisamusic L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 11 dicembre 2021) Scopriamo qualcosa in più su: dal vero nome, all’età e altezza, lae dove seguirla su. Chi èNome e Cognome: Rosalba Pippa (in arte)Data di nascita: 20 agosto 1982Luogo di Nascita: GenovaEtà: 39 anniAltezza: 1 metro e 61 centimetri Peso: 53 kgSegno zodiacale: LeoneProfessione: cantanteFidanzato:è singleFigli:non ha figliTatuaggi: informazione non disponibileProfilo: @music L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

BlackTristan : Giro su Rai1 e trovo Matano che fa la versione scrausa di Chi L'Ha Visto mentre la Bruzzone passa con disinvoltura… - claudysmelly : RT @axelvassallo: Questa sera su @nove con il candid camera game show #DealWithIt Stai al Gioco ore 20:25 con: @corsi_gabriele. Protagonis… - Dansai75 : RT @axelvassallo: Questa sera su @nove con il candid camera game show #DealWithIt Stai al Gioco ore 20:25 con: @corsi_gabriele. Protagonis… - AnnaBuriani : RT @euxjt99: Chi conosce Arisa sa cosa significano quegli occhi. Sa che sta nascendo qualcosa di bello. Tutti gli altri non la conoscono.… - AnnaBuriani : @euxjt99 Esatto chi conosce Arisa veramente non per ship varie ???? e noi sappiamo l’importante è questo -