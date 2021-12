Che rivelazione di Raiola | “Stava per firmare con il Bayern!

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ai microfoni di Sport1 Minoha svelato importanti retroscena di mercato, alcuni dei quali legati a squadre del calcio italiano. Il procuratore non solo ha parlato del mancato passaggio di Thuram all’Inter, ma ha anche sottolineato il possibile approdo di De Ligt al Bayern Monaco. De Ligt Queste le dichiarazioni di: “Abbiamo quasi portato De Ligt a Monaco, con il Bayern abbiamo avuto ottimi colloqui, era un’ottima possibilità. Peccato non sia andata a buon fine”.

Advertising

borghi_claudio : Mi pareva che finora ci fosse stato il silenzio totale sull'audizione di ieri sera. Ecco che se ne sono accorti.… - arianna20032000 : RT @ElioLannutti: Morte dei Paschi: oggi dopo 8 anni, sappiamo che il pm di Siena, Antonino Nastasi, la sera del 6 marzo ha risposto al cel… - raffaellamucci1 : RT @ilgiornale: La cantante lirica ha raccontato alle telecamere di aver vissuto la solitudine e di aver avuto pensieri bui. 'Quando sono s… - StefaniaFalone : RT @ilgiornale: La cantante lirica ha raccontato alle telecamere di aver vissuto la solitudine e di aver avuto pensieri bui. 'Quando sono s… - ilgiornale : La cantante lirica ha raccontato alle telecamere di aver vissuto la solitudine e di aver avuto pensieri bui. 'Quand… -

Ultime Notizie dalla rete : Che rivelazione

La serata - clou lunedì, con il red carpert per i premiati,sono stati scelti in base ai ... Miglior arbitro è Daniele Doveri di Roma, lastagionale Matteo Pessina (Atalanta). Il premio ...Le poche cose interessanti emerse dai documenti declassificati sono quelleconfermano l'... ma nessuno lo cercò Ladi Borsellino: 'Ecco perché Falcone è stato ammazzato' - Il memoriale ...Stando alle sue parole, la situazione sarebbe ben diversa da quanto emerso nelle puntate in diretta. Alex Belli sulla moglie Delia Duran: È apertissima di mentalità Alex Belli si confessa con il chiru ...LEGGI ANCHE >>> Cecilia Rodriguez è pronta, il grande progetto fa commuovere i fan. LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, lacrime e disperazione nella casa: l’addio si avvicina. GF Vip 6, rivelazione choc nella c ...