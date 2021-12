Charlotte Casiraghi è Regina di bellezza 2021: volto senza trucco e taglio caschetto (Di sabato 11 dicembre 2021) E si fanno classifiche (stupide e divertenti) sull’anno che sta per finire. Charlotte Casiraghi ne vince una su tutte. Una classifica bellissima (nel vero senso della parola) che riguarda le Royal Girls. La principessa monegasca, già principessa più bella del reame, è in assoluto Regina di bellezza del 2021. Neanche le onde di Kate Middleton (e le sue sopracciglia laminate), la chioma lunga di Meghan Markle, i capelli corti e rivoluzionari di Charlene di Monaco e i cerchietti delle sorelle Beatrice ed Eugenia di York, possono batterla. Se la Duchessa di Cambridge ci può dare preziosi consigli per le acconciature capelli di Natale e Capodanno, i consigli di Charlotte Casiraghi sono eterni. Dritte che non svaniranno mai. Charlotte ... Leggi su amica (Di sabato 11 dicembre 2021) E si fanno classifiche (stupide e divertenti) sull’anno che sta per finire.ne vince una su tutte. Una classifica bellissima (nel vero senso della parola) che riguarda le Royal Girls. La principessa monegasca, già principessa più bella del reame, è in assolutodidel. Neanche le onde di Kate Middleton (e le sue sopracciglia laminate), la chioma lunga di Meghan Markle, i capelli corti e rivoluzionari di Charlene di Monaco e i cerchietti delle sorelle Beatrice ed Eugenia di York, possono batterla. Se la Duchessa di Cambridge ci può dare preziosi consigli per le acconciature capelli di Natale e Capodanno, i consigli disono eterni. Dritte che non svaniranno mai....

