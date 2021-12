Charlene di Monaco | terribile aggiornamento sulle sue condizioni | sono tutti preoccupati

(Di sabato 11 dicembre 2021)disuedi salute:ssimi E’ stato un anno davvero molto complicato quello che si sta per concludere perdi. La moglie di Alberto II è rimasta diversi mesi bloccata nel suo paese, il Sud Africa, ufficialmente per un problema seguito ad un’infezione odontoiatrica che L'articolo proviene da Inews.it.

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Jacques e Gabriella di Monaco, compleanno a Palazzo senza mamma Charlene #jacquesdimonaco - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Jacques e Gabriella di Monaco, compleanno a Palazzo senza mamma Charlene #jacquesdimonaco - MediasetTgcom24 : Jacques e Gabriella di Monaco, compleanno a Palazzo senza mamma Charlene #jacquesdimonaco - IOdonna : La principessa è ancora lontana dai gemellini. Che sembrano mancarle tantissimo - ParliamoDiNews : Charlene di Monaco torna su Instagram: un post di auguri rompe il silenzio #charlene #monaco #torna #instagram… -

Ultime Notizie dalla rete : Charlene Monaco

Dopo tre settimane di silenzio, Charlène ditorna a far sentire la propria voce dal suo canale social attraverso un commuovente messaggio rivolto ai figli in occasione del loro settimo compleanno. La principessa, , manca dalla Rocca da ...Cronaca dal Mondo Gabriella e Jacques di, i 7 anni compiuti tra torta e palloncin[...] La principessa Charlène ha postato un tenero scatto dei figli. I gemelli sono apparsi sere [...] Patrick ...Anche per loro, proprio ora che tutto sembrava tornare alla normalità, le cose si sono sconvolte ancora. E così il principe ha preso una drastica decisione. Charlene di Monaco, Alberto cambia l'educaz ...Charlene di Monaco, il terribile paragone con Grace Kelly: sono tutti preoccupati. La principessa non ha ancora finito la sua riabilitazione ...