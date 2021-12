Charlène di Monaco «è caduta in depressione come Grace Kelly nei primi anni da reale»

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ne è convinto l’espertoJoel Stratte-McClure, che al New York Post ha dichiarato:«durante idel suo matrimonio con Ranieri è stata vittima di una terribile, paragonabile a quella che Charlene sta attraversando oggi»

Advertising

infoitcultura : Il padre di Charlène di Monaco parla della figlia - infoitcultura : 'Quasi morta'. Charlene di Monaco, il padre rompe il silenzio sulle condizioni della principessa - PasqualeMarro : #CharlenediMonaco, quello che non si sa: “quasi morta” - FQMagazineit : Charlène di Monaco, parla il papà: “È quasi morta in Sudafrica” - infoitcultura : Charlene di Monaco, il padre rompe il silenzio: «È quasi morta». La verità su cosa è accaduto -

Ultime Notizie dalla rete : Charlène Monaco

Lì ha anche fatto notare che Charlene ha indossato per tutto il tempo una copertura per il viso dopo il suo ritorno adal Sudafrica. E la giornalista crede poco alla dichiarazione del Palazzo ...La principessa Charlene diè ancora distante dai suoi figli? Gli auguri per il compleanno dei gemellini confermano ...