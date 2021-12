Cesare Prandelli conquista la Panchina d’Oro – 11 dicembre 2006 – VIDEO (Di sabato 11 dicembre 2021) L’11 dicembre 2006 Cesare Prandelli conquista la Panchina d’Oro per la grande stagione disputata con la Fiorentina La carriera da allenatore di Cesare Prandelli è costellata di alti e bassi. Dopo l’esordio solo parzialmente positivo con l’Atalanta – ai successi con le giovanili, tra cui la conquista di un Viareggio nel 1993, segue la retrocessione con la prima squadra – e la brutta esperienza con il Lecce, il tecnico bresciano riparte dalla serie cadetta rispettivamente con Verona e Venezia, portando entrambe le squadre alla promozione. L’approdo alla Fiorentina e lo scandalo Calciopoli Prandelli emerge nella massima competizione italiana grazie alle due stagioni con il Parma, che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) L’11laper la grande stagione disputata con la Fiorentina La carriera da allenatore diè costellata di alti e bassi. Dopo l’esordio solo parzialmente positivo con l’Atalanta – ai successi con le giovanili, tra cui ladi un Viareggio nel 1993, segue la retrocessione con la prima squadra – e la brutta esperienza con il Lecce, il tecnico bresciano riparte dalla serie cadetta rispettivamente con Verona e Venezia, portando entrambe le squadre alla promozione. L’approdo alla Fiorentina e lo scandalo Calciopoliemerge nella massima competizione italiana grazie alle due stagioni con il Parma, che ...

Advertising

CalcioNews24 : #SerieA, nel 2006 la panchina d'oro per Prandelli alla guida della #Fiorentina ?? - JorgeSeneca : RT @ciberchenet: Hoy se cumplen 5 años de la mítica rueda de prensa de Cesare Prandelli. “Chi non ha l’attitudine, chi non ha carattere, ch… - RUBENOPAIN : RT @ciberchenet: Hoy se cumplen 5 años de la mítica rueda de prensa de Cesare Prandelli. “Chi non ha l’attitudine, chi non ha carattere, ch… - LimitedVcf : RT @ciberchenet: Hoy se cumplen 5 años de la mítica rueda de prensa de Cesare Prandelli. “Chi non ha l’attitudine, chi non ha carattere, ch… - HagusRomero : RT @ciberchenet: Hoy se cumplen 5 años de la mítica rueda de prensa de Cesare Prandelli. “Chi non ha l’attitudine, chi non ha carattere, ch… -