Centinaia di milioni bloccati dai Draghi Boy's. Dai soldi per le Olimpiadi ai fondi per la Sanità stanziati dal Conte bis. Tra i 142 decreti attuativi della Finanziaria 2020 manca persino il bonus occhiali per i poveri (Di sabato 11 dicembre 2021) Centinaia di milioni di euro ancora fermi. Tutte risorse che il Conte bis aveva messo a disposizione, ma che sono rimaste bloccate con il governo Draghi. Il motivo? La mancanza dei decreti attuativi. Mentre la nuova manovra va al ralenty, incagliata in commissione Bilancio al Senato, quella dello scorso anno resta in buona parte inattuata. Con la responsabilità dei "migliori" ed effetti collaterali che ricadono dall'economia alla… salute. CONTI ALLA MANO. Il calcolo è facile: su 142 provvedimenti da emanare, ne mancano all'appello ancora 41, poco meno del 30%. Al di là del Conteggio, risalta agli occhi il peso delle misure tuttora in freezer. Basti pensare all'Olimpiade invernale Cortina-Milano 2026, per cui sono pronti 145 ...

