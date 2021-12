C’è sistema di partiti anonimi (Di sabato 11 dicembre 2021) di Giuseppe Gargani La stagione che l’Italia sta vivendo da tempo è una delle più difficili della storia repubblicana per ragioni culturali e sociali ma soprattutto perché la politica ha smarrito ogni riferimento culturale producendo un sistema di partiti anonimi, caratterizzati dal peggiore personalismo, il quale ha prodotto una miscela autoritaria e degradante i cui guasti sono sotto gli occhi di tutti, a Napoli, in Campania e nel paese. Il risultato elettorale ottenuto dalle liste che nella comune ispirazione popolare riforamista e liberale sono state presenti nelle elezioni amministrative a Napoli, in Campania dell’ottobre scorso ci consentono di unirci in una comune battaglia politica per organizzare un partito che fermo il riferimento nazionale, si attesta sul piano regionale della Campania con una organizzazione autonoma. La ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 11 dicembre 2021) di Giuseppe Gargani La stagione che l’Italia sta vivendo da tempo è una delle più difficili della storia repubblicana per ragioni culturali e sociali ma soprattutto perché la politica ha smarrito ogni riferimento culturale producendo undi, caratterizzati dal peggiore personalismo, il quale ha prodotto una miscela autoritaria e degradante i cui guasti sono sotto gli occhi di tutti, a Napoli, in Campania e nel paese. Il risultato elettorale ottenuto dalle liste che nella comune ispirazione popolare riforamista e liberale sono state presenti nelle elezioni amministrative a Napoli, in Campania dell’ottobre scorso ci consentono di unirci in una comune battaglia politica per organizzare un partito che fermo il riferimento nazionale, si attesta sul piano regionale della Campania con una organizzazione autonoma. La ...

