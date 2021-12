Caterpillar chiude la produzione a Jesi | licenziati in 270 | il direttore dello stabilimento costretto a fuggire

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il sito marchigiano della, che produce cilindri per macchine movimentazione terra,rà. Lo ha annunciato ildiai sindacati durante uno degli incontri semestrali in...

...di Natale per i lavoratori della, licenziati con un metodo assolutamente irrispettoso dei diritti e della dignità delle persone. Una multinazionale - prosegue il leader di SI - che...Jesi, il capo: "Sono dispiaciuto, so che è difficile" La notizia da Ancona rimbalza a Jesi e in una manciata di minuti le tute blu bloccano la produzione, uscendo fuori dallo stabilimento ...Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Siamo stati facili profeti purtroppo nel giugno scorso: da allora sul fronte dei licenziamenti nel nostro Paese un vero e proprio drammatico bollettino di guerra quotidian ...ANCONA – Dopo la fumata bianca per i 400 licenziamenti scongiurati all’Elica di Fabriano, ieri come un fulmine a ciel sereno è arrivata anche al governatore Acquaroli, la notizia della ...