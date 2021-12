Catania-Palermo: Fella e Soleri specialisti derby: loro sanno come fare gol ai cugini (Di sabato 11 dicembre 2021) I due attaccanti sono in ballottaggio per una maglia da titolare nell'atteso derby di domenica contro il Catania Leggi su mediagol (Di sabato 11 dicembre 2021) I due attaccanti sono in ballottaggio per una maglia da titolare nell'attesodi domenica contro il

Advertising

repubblica : Catania, ragazza di 27 anni uccisa a colpi di pistola in strada; era appena uscita dal panificio dove lavorava - CCISS_Ministero : A19 Palermo-Catania tratto chiuso causa incidente a A19 Svincolo Motta S.Anastasia (Km 182,4) in direzione Catania… - NewSicilia : Ancora in corso le verifiche sulle cause che hanno portato il camion a ribaltarsi #Newsicilia - MRB_it : ? | La presentazione della diciottesima giornata del Girone C della Serie C #MondoRossoBlù #MRB #SerieC - ILOVEPACALCIO : Catania-Palermo: 'Massimino' verso il tutto esaurito. Previsti 11mila spettatori - Ilovepalermocalcio -