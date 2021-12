Caso Suarez si va verso la chiusura: il verdetto della Procura (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Caso Suarez, sembra destinato a essere arrivato alle battute finali. L’uruguagio, in procinto di trasferirsi alla Juventus, sostenne un esame di Italiano per ottenere la cittadinanza. Superato l’esame, nacque la bufera. Il calciatore era stato aiutato e il test falsato. Gli inquirenti aperte le indagi cercarono di capire le responsabilità e le colpe tra l’ Università di Perugia e i dirigenti dei bianconeri. Suarez-Juventus Le indagini sembrano aver portato ad una conclusione, l’archiviazione del Caso è l’ipotesi più probabile. Nessun coinvolgimento dei dirigenti della vecchia signora secondo la Procura, la società non è stata quindi chiamata in causa. Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Il, sembra destinato a essere arrivato alle battute finali. L’uruguagio, in procinto di trasferirsi alla Juventus, sostenne un esame di Italiano per ottenere la cittadinanza. Superato l’esame, nacque la bufera. Il calciatore era stato aiutato e il test falsato. Gli inquirenti aperte le indagi cercarono di capire le responsabilità e le colpe tra l’ Università di Perugia e i dirigenti dei bianconeri.-Juventus Le indagini sembrano aver portato ad una conclusione, l’archiviazione delè l’ipotesi più probabile. Nessun coinvolgimento dei dirigentivecchia signora secondo la, la società non è stata quindi chiamata in causa.

