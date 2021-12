Caso Suarez, Procura Figc verso l’archiviazione (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina, anche la Procura federale è pronta ad ufficializzare l’archiviazione del Caso Suarez, nato in seguito all’esame “farsa” dell’attaccante uruguaiano all’Università per stranieri di Perugia. Nessun procedimento sarà quindi aperto contro la Juventus, secondo quanto riportato dal Corrier edella Sera: secondo i dati attualmente arrivati dalla Procura L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo le parole del presidente dellaGabriele Gravina, anche lafederale è pronta ad ufficializzaredel, nato in seguito all’esame “farsa” dell’attaccante uruguaiano all’Università per stranieri di Perugia. Nessun procedimento sarà quindi aperto contro la Juventus, secondo quanto riportato dal Corrier edella Sera: secondo i dati attualmente arrivati dallaL'articolo

Advertising

pisto_gol : Come mai il presidente FIGC Gravina anticipa alla stampa l’esito del caso-Suarez, tuttora al vaglio della Procura F… - Gazzetta_it : Gravina a tutto campo: “Da Report accuse fondate su dati falsi. Il caso Suarez verso l’archiviazione” - Ruttosporc : RT @RaffoSarnataro: Suarez mandato a fare l'esame di italiano dalla Juventus. Però il caso va verso l'archiviazione perché non è coinvolto… - solodax : RT @mirkonicolino: (#Corsera) Nessun procedimento sarà aperto contro la #Juventus per il caso #Suarez. Secondo i dati arrivati dalla Procur… - _BobRoger15_ : RT @RaffoSarnataro: Suarez mandato a fare l'esame di italiano dalla Juventus. Però il caso va verso l'archiviazione perché non è coinvolto… -