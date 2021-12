Caso Suarez | nessuna sanzione per la Juventus | la pratica sarà archiviata

(Di sabato 11 dicembre 2021), manca solo l’ufficialità: laa breve.all’indirizzo dellaIlLuisnon comporteràa livello di giustizia sportiva per la. Anche se non c’è ancora l’ufficialità della notizia, trova conferme da più parti l’indiscrezione del presidente federale Gabriele Gravina, che giovedì a Zurigo ha fatto cenno all’archiviazione del procedimento. Detto che non esiste ancora un atto della Procura che lo sancisca, è tuttavia questa l’indicazione chiara riguardo alla vicenda che ha tenuto banco per parecchi mesi da settembre dell’anno scorso. Nei prossimi giorni la notizia potrebbe ...

Come ha detto il presidente federale Gabriele Gravina, il caso dell'esame - farsa di Suarez si sta risolvendo con un nulla di fatto dal punto di vista sportivo. Nessuna conseguenza concreta per la Juventus, insomma. Gabriele Gravina, interrogato dai giornalisti sul caso, ha risposto che si va verso l'archiviazione.