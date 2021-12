Caso Morisi | procura di Verona chiede l' archiviazione per l’ex guru dei social della Lega

(Di sabato 11 dicembre 2021) I pm dihanno trasmesso al gip la richiesta diper Luca, exdei, finito nel registro degli indagati per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti. L'indagine è quellata alla vicendanotte trascorsa, il 14 agosto scorso, nella sua abitazione di Belfiore, con due ragazzi che erano stati contattati via web, su un sito di incontri. I magistrati veronesi hanno chiesto l'anche per uno dei due giovani romeni mentre nessuna accusa era stata mossa all'altro.

Per i pm però la quantità di cocaina rinvenuta nella casa di Belfiore, che lo stesso Morisi aveva ammesso di avere acquistato, giustificherebbe l'uso personale e non sarebbe sufficiente a tenere in ...
I pm di Verona, come ci si aspettava, hanno trasmesso al Gip la richiesta di archiviazione per Luca Morisi e per uno dei due ragazzi.