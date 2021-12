Caso David Rossi | Santanché | “Gli telefonai | rispose qualcuno ma non so chi Poi scoprii che era morto Troppe cose non tornano”

(Di sabato 11 dicembre 2021) «Sono passati tanti anni. Mi ricordo che chiamaiquella sera sul tardi e mi ricordo cheascoltò la mia voce, ma non ha parlato per cui io non so chi mi». Lo afferma all'Adnkronos la senatrice di Fdi Daniela Santanchè ri ... sul sito.

Ultime Notizie dalla rete : Caso David

"Sono passati tanti anni. Mi ricordo che chiamaiquella sera sul tardi e mi ricordo che qualcuno ascoltò la mia voce, ma non ha parlato per cui io non so chi mi rispose". Lo afferma all'Adnkronos la senatrice di Fdi Daniela Santanchè riguardo ...'Giovedì sarà sentita Carla Ciani, la mental coach che parlò conquella mattina', prosegue riguardo ai lavori della Commissione mentre il 21 dicembre si terrà il 'sopralluogo a Siena' per le ...Lo afferma la senatrice di Fdi Daniela Santanchè riguardo alla telefonata al cellulare dell'ex capo della Comunicazione di Mps la sera in cui morì. E Renzi: "E' lo stesso pm di Open. Sono sconvolto" ...E sul lavoro che sta svolgendo la Commissione di inchiesta conclude: «La politica arriva sempre dopo la magistratura, speriamo stavolta arrivi prima» Mi ricordo che chiamai David quella sera sul tardi ...