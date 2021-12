Caso David Rossi | legale famiglia | Si conferma nostra ipotesi inquinamento scena crimine

(Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "E' solo unadi quanto avevo sollevato fin dal primo giorno e di quanto che era stato scritto nella memoria di opposizione, quando avevo parlato didelladel". Lo afferma all'Adnkronos l'avvocato Paolo Pirani,del fratello e della madre di, riguardo a quanto emerso dai lavori della Commissione di inchiesta sulla morte dell'ex capo comunicazione di Mps, presieduta da Pierantonio Zanettin, che proporrà ai colleghi di inviare gli atti al Csm e alla procura di Genova. "Da protocollo di polizia giudiziaria - ricorda - quando c'è una morte e va accertato se si tratti di omicidio, suicidio o altra causa, la prima cosa che va fatta è isolare il luogo in cui si trova il cadavere e luogo dove si ...

Giovedì sera è stato sentito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso David Rossi, la cui morte avvenuta il 6 marzo 2013 è stata archiviata per due volte come suicidio dalla Procura di Genova. Il colonnello Pasquale Aglieco: "Risposero al telefono del manager appena morto e spostarono oggetti prima dell'arrivo della scientifica". Lo afferma all'Adnkronos l'avvocato Paolo Pirani, legale del fratello e della madre di David Rossi, riguardo a quanto emerso dai lavori della Commissione di inchiesta sulla morte dell'ex capo comunicazione di Mps.