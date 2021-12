Casa green, traballa la direttiva choc. Spinta dei governi: va cambiata (Di sabato 11 dicembre 2021) Ultima chiamata prima che la controversa proposta di direttiva europea sulla performance energetica degli edifici veda la luce, mentre fra gli europarlamentari e i governi si prepara la battaglia.... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 11 dicembre 2021) Ultima chiamata prima che la controversa proposta dieuropea sulla performance energetica degli edifici veda la luce, mentre fra gli europarlamentari e isi prepara la battaglia....

Advertising

borghi_claudio : Secondo me la brillante idea dell'UE di attaccare frontalmente la casa se non è green come piace a loro farà svegli… - Angeloman70 : RT @MarcoRizzoPC: Prima aumentano gli estimi catastali, poi arriverà l’Imu sulla prima casa, poi il green selezionatore e l’80% degli itali… - Vince08440165 : RT @MinervaMcGrani1: I miei genitori hanno lavorato instancabilmente per comprare la casa, tanti sacrifici e rinunce. Ora una banda di stro… - ninacs81 : RT @MinervaMcGrani1: I miei genitori hanno lavorato instancabilmente per comprare la casa, tanti sacrifici e rinunce. Ora una banda di stro… - Mariang47614228 : RT @MinervaMcGrani1: sentire dire, stasera dalla Palombelli, che chi ha una casa green non merita di pagare le stesse tasse di chi non la h… -