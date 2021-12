Casa, Buia (Ance): “Da Ue tempi stretti sul vincolo energetico per la vendita, governo aiuti le famiglie” (Di sabato 11 dicembre 2021) “Il principio del vincolo è nobile, c’è una necessità socioeconomica che deve essere risolta e il mondo immobiliare è chiamato a farlo, ma come sempre accade dall’Europa impongono tempi veramente pesanti per il sistema italiano”. E’ quanto ha detto all’Adnkronos il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, nel commentare l’ipotesi della norma europea che prevede il vincolo per la vendita degli immobili all’efficientamento energetico degli stessi. Si tratta, ha spiegato, di “tempi molto ravvicinati, tenendo conto anche dello sforzo che l’Italia fa da tempo e che dovrà fare nei prossimi anni. Per questo c’è la necessità di prorogare i bonus” perché altrimenti “è impossibile ottemperare per le famiglie, se non viene data loro la possibilità. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) “Il principio delè nobile, c’è una necessità socioeconomica che deve essere risolta e il mondo immobiliare è chiamato a farlo, ma come sempre accade dall’Europa impongonoveramente pesanti per il sistema italiano”. E’ quanto ha detto all’Adnkronos il presidente dell’, Gabriele, nel commentare l’ipotesi della norma europea che prevede ilper ladegli immobili all’efficientamentodegli stessi. Si tratta, ha spiegato, di “molto ravvicinati, tenendo conto anche dello sforzo che l’Italia fa da tempo e che dovrà fare nei prossimi anni. Per questo c’è la necessità di prorogare i bonus” perché altrimenti “è impossibile ottemperare per le, se non viene data loro la possibilità. ...

