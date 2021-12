Carrozze per sole donne sui treni, un palliativo offensivo (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo l’ennesimo episodio di stupro su un treno della linea Varese-Milano è stata lanciata una petizione online per avere Carrozze dei treni solo per donne. La petizione online ha raccolto quasi mille firme in un giorno. Ma realmente riservare una carrozza del treno alle donne può essere la soluzione? Cosa è successo? Una donna di Malnate, nel varesotto, per contrastare i reiterati episodi di violenza sul treno ha proposto una soluzione radicale quanto bizzarra. Ha lanciato una petizione online per chiedere a Trenord di istituire dei vagoni per sole donne. In proposito la promotrice della petizione ha dichiarato: “Con questa petizione chiediamo a Trenord di dedicare, su tutte le sue linee, la carrozza di testa alle donne. In questo modo, a qualsiasi ora, si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo l’ennesimo episodio di stupro su un treno della linea Varese-Milano è stata lanciata una petizione online per averedeisolo per. La petizione online ha raccolto quasi mille firme in un giorno. Ma realmente riservare una carrozza del treno allepuò essere la soluzione? Cosa è successo? Una donna di Malnate, nel varesotto, per contrastare i reiterati episodi di violenza sul treno ha proposto una soluzione radicale quanto bizzarra. Ha lanciato una petizione online per chiedere a Trenord di istituire dei vagoni per. In proposito la promotrice della petizione ha dichiarato: “Con questa petizione chiediamo a Trenord di dedicare, su tutte le sue linee, la carrozza di testa alle. In questo modo, a qualsiasi ora, si ...

