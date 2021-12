Caro bollette: il governo ha già messo oltre 8 miliardi. Ne arriveranno altri. Al lavoro per tagliare i costi fissi (Di sabato 11 dicembre 2021) I leader politici lavorano intensamente sul Quirinale, si parlano, s'incontrano, mandano messaggi sotto forma di interviste e dichiarazioni. Il centrodestra "unito" dal palco di Atreju, la festa ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) I leader politici lavorano intensamente sul Quirinale, si parlano, s'incontrano, mandano messaggi sotto forma di interviste e dichiarazioni. Il centrodestra "unito" dal palco di Atreju, la festa ...

Advertising

marattin : Come affrontare il caro-bollette senza demagogia e con riformismo pragmatico. Ne scriviamo stamani su @ilfoglio_it… - elio_vito : Protestano per il caro-bollette, si vantano di avere voluto Draghi al governo, dicono che lo vorrebbero per sempre,… - Agenzia_Ansa : Per contrastare il caro-bollette, il Ministero della Transizione ecologica ha allo studio contributi per le fasce p… - Corry08101961 : RT @LaNotiziaTweet: A #Draghi non riesce il miracolo. Cgil e Uil confermano lo #sciopero. Il premier mette un altro miliardo contro il caro… - Vinc_Falabella : ?? DL “caro bollette e sanita”viene coperto con le risorse di Euro 200 milioni del Fondo disabilità istituito dalla… -