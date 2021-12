Carmine, chi era il fratello di Lina Sastri, morto per Covid: “Era il mio eroe romantico” (Di sabato 11 dicembre 2021) Si chiamava Carmine il fratello di Lina Sastri, morto a gennaio di quest’anno dopo aver contratto il Covid. Aveva 73 anni ed è stata proprio la celebre cantante e attrice napoletana a dare la notizia della sua morte, condividendo uno scatto che li vedeva insieme, felici e abbracciati. “Era un Re. Un gigante. Un eroe romantico”, le parole della Sastri nel ricordare il fratello Carmine. “Mio fratello Carmine ci ha lasciato. Il Covid assassino lo ha vinto. Ma Carmine non può morire. É indimenticabile.” ha tenuto poi a sottolineare la cantante, aggiungendo “Ogni immagine di bellezza lo rispecchierà. Ogni nota di Mozart farà risuonare la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Si chiamavaildia gennaio di quest’anno dopo aver contratto il. Aveva 73 anni ed è stata proprio la celebre cantante e attrice napoletana a dare la notizia della sua morte, condividendo uno scatto che li vedeva insieme, felici e abbracciati. “Era un Re. Un gigante. Un”, le parole dellanel ricordare il. “Mioci ha lasciato. Ilassassino lo ha vinto. Manon può morire. É indimenticabile.” ha tenuto poi a sottolineare la cantante, aggiungendo “Ogni immagine di bellezza lo rispecchierà. Ogni nota di Mozart farà risuonare la ...

Advertising

babyno23 : @occupoiltempo @mariani16_g EPISODIO 9 – RIVELAZIONI Carmine capisce chi è il colpevole dell’omicidio e si procura… - _bxnedxtta_ : RT @hiitsjustrealme: Quindi ricapitolando nella prossima puntata Carmine vuole fare una cazzata, Nad decide di sposarsi con chi dicono i ge… - _sonosfigatah_ : RT @allofmehs: Ma a me non frega un cazzo di tutte ste storie io voglio vedere Edoardo che va a riprendere Teresa, voglio sapere chi ha amm… - babyno23 : RT @allofmehs: Ma a me non frega un cazzo di tutte ste storie io voglio vedere Edoardo che va a riprendere Teresa, voglio sapere chi ha amm… - Snupina92 : Lo sapevo che era stato o Pirucchio. E lo portassero in un altro istituto perché Edoardo s'è rutt o cazz Carmine vu… -