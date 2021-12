Carlo Cuozzo | chi è il presunto amante di Delia Duran | la verità sulle foto

Leggi su ck12

(Di sabato 11 dicembre 2021) Cosa sapere su e il commento di Alex Belli alla vicenda. Ledi due amanti in un ristorante stanno facendo in queste ore il giro del web: questo perché una delle due persone coinvolte non è una donna qualsiasi, ma è, la modella e influencer sposata con Alex Belli, l’attore di Centovetrine in gara al Grande Fratello Vip. (screenshot video)Il quale, una volta viste le, non sembra essersi scomposto più di tanto. Ma come sempre andiamo con ordine. Nei giorni scorsi, era addirittura emerso che la modella – dopo le ‘performance’ del marito nella casa più famosa d’Italia – aveva lasciato la casa milanese in cui appunto viveva con il suo uomo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mila Suarez contro: “Ecco perché tornerà con Alex Belli” Sono ...