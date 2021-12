Caporalato di Stato a Foggia. Indagata la moglie del prefetto. I pm parlano di turni massacranti e paghe da fame. L’alto funzionario del Viminale estraneo alla vicenda si dimette (Di sabato 11 dicembre 2021) turni massacranti e sotto ogni genere di intemperie, il tutto per una paga di pochi euro al giorno. Si tratta dell’ennesima indagine sul Caporalato portata avanti dalla Procura di Foggia, guidata dal procuratore Ludovico Vaccaro (nella foto), che ha arreStato cinque persone e ne ha messe sotto indagine ben sedici. Tra i nomi di quanti sono finiti sul registro degli indagati spicca il nome di Rosalba Bisceglia, moglie di Michele Di Bari che di mestiere fa il prefetto e capo del Dipartimento per l’immigrazione del ministero dell’Interno. Incarichi istituzionali delicati dai quali l’uomo, subito dopo aver ricevuto notizia che la moglie è Indagata, ha rassegnato le dimissioni che sono state immediatamente accolte dal ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 11 dicembre 2021)e sotto ogni genere di intemperie, il tutto per una paga di pochi euro al giorno. Si tratta dell’ennesima indagine sulportata avanti dProcura di, guidata dal procuratore Ludovico Vaccaro (nella foto), che ha arrecinque persone e ne ha messe sotto indagine ben sedici. Tra i nomi di quanti sono finiti sul registro degli indagati spicca il nome di Rosalba Bisceglia,di Michele Di Bari che di mestiere fa ile capo del Dipartimento per l’immigrazione del ministero dell’Interno. Incarichi istituzionali delicati dai quali l’uomo, subito dopo aver ricevuto notizia che la, ha rassegnato le dimissioni che sono state immediatamente accolte dal ...

