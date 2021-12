Capitol Hill, spunta un documento segreto pro Trump Si progettava un golpe per tenerlo alla Casa Bianca (Di sabato 11 dicembre 2021) L'ex capo dello staff di Donald consegna il documento segreto al comitato di inchiesta: c'era un progetto di golpe prevedeva una dichiarazione di emergenza nazionale da parte di Trump per impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden il 6 gennaio Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 11 dicembre 2021) L'ex capo dello staff di Donald consegna ilal comitato di inchiesta: c'era un progetto diprevedeva una dichiarazione di emergenza nazionale da parte diper impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden il 6 gennaio Segui su affaritaliani.it

Advertising

piaghe : RT @dessere88: FOLLIE DA PECORE Bambini non vaccinati nell'asilo della Capitol Hill Elementary School, a Portland in Oregon (USA), vengono… - UnioneSarda : #Usa - L’assalto a #CapitolHill, spunta il piano dettagliato per un #golpe - Libero_official : Un ex colonnello avrebbe consegnato a #Trump un piano per mantenere il potere il giorno prima dell'assalto a… - crlggg : L’ira di Trump, ma due dossier lo inguaiano (uno è relativo all’assalto a Capitol Hill) - cjmimun : Alla vigilia dell'assalto a Capitol Hill girava un piano dettagliato per la ripresa del potere da parte di Trump. A… -