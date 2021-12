Canzoni della settimana | ecco tutte le nuove uscite musicali

(Di sabato 11 dicembre 2021) . “L’odore del mare” invita a non morire. C’è sempre un motivo per vivere È stata unaricca ed intensa sotto il profilo musicale, unain cui si sono susseguite ledi tantissimediverse tra di loro econ un messaggio preciso e profondo. Il nostro cuore batte, come battono i cuori dei fan che, incantati, si lasciano inebriare dalle notee dalla voce magnetica degli artisti.le. 1. Diamante – Gianna Nannini feat De Gregori La canzone di due figure iconichemusica italiana è poetica ed estremamente commovente. Il video, con una determinata Gianna Nannini al centro, ...

Advertising

tvsorrisi : MARCO MENGONI è il protagonista della PRIMA COVER DIGITALE di TV Sorrisi e Canzoni. Per l'occasione condivide con i… - Livia_DiGioia : RT @paologargano64: Le luminarie artistiche di Bologna cantano le canzoni della sua straordinaria 'figlia' #RaffaellaCarrà. Quattro fra i s… - paologargano64 : Le luminarie artistiche di Bologna cantano le canzoni della sua straordinaria 'figlia' #RaffaellaCarrà. Quattro fra… - becauseofB7S : Alla fine della giornata butter è una canzone allegra, accattivante, con una bella base musicale, cosa che non si p… - TeresaVOrtiz : RT @RollingStoneita: Aveva 78 anni. Nel corso della sua carriera ha scritto alcune delle canzoni più famose del gruppo e nel 1977 ha avuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Canzoni della

Newsic

"Il Signor Bassotto, rispetta la strada, rispetta la vita" è il titolorappresentazione nel ... Tra divertenti errori di interpretazione eorecchiabili, i bambini in modo semplice ...­ E qualisceglieresti per descrivere la tua infanzia, la tua adolescenza e l'età adulta? ... In quali situazioni ami scrivere? Scrivo nella tranquillitàmia casa, senza distrazioni, senza ...Il volume è da tempo la "bibbia" degli appassionati di musica e radiofonia: 1250 pagine sui successi di ogni tempo ...La soap Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran continua a tener su il Gf Vip 6. Tradimenti e dichiarazioni condite da un piccante gossip sono gli ingredienti che stanno portando in tavola i ...