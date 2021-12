Campania | si insedia il tavolo regionale di contrasto al Caporalato

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Assessore alla Legalità, Sicurezza, Immigrazione della Regione, Mario Morcone, ha convocato, per lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 15, la prima seduta deldial. Il, istituito con la delibera di giunta del 30 giugno 2021, si inserisce tra le attività di governance previste dal Programma Su. Pr. Eme. Italia (Sud protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle cinque regioni meno sviluppate), finanziato nell’ambito dei fondi AMIF – Emergency Funds della Commissione Europea – DG Migration and Home Affairs, il cui partenariato è guidato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Parteciperà Roberto ...

L'Assessore alla Legalità, Sicurezza, Immigrazione della Regione Campania, Mario Morcone, ha convocato, per lunedì 13 dicembre 2021, alle ore 15, la prima seduta del Tavolo regionale di contrasto al ...