Calciomercato – Pres.Lille: “Renato Sanches? E’ normale interessi al Milan” (Di sabato 11 dicembre 2021) Olivier Letang, Presidente del Lille, ha parlato di Renato Sanches, obiettivo di Calciomercato del Milan: ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 dicembre 2021) Olivier Letang,idente del, ha parlato di, obiettivo didel: ecco cosa ha detto

Advertising

PianetaMilan : #Callciomercato - Pres. Lille: '#RenatoSanches? E' normale che interessi al Milan' - Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Pres. Empoli: “Stiamo bene, a Napoli senza perdere la testa. Parisi? A gennaio non si muove” - sscalcionapoli1 : Pres. Empoli: “Stiamo bene, a Napoli senza perdere la testa. Parisi? A gennaio non si muove”… - sscalcionapoli1 : Pres. Marsiglia: “L’operazione Milik è complicata, ma a luglio sarà nostro” - sscalcionapoli1 : Pres. Empoli: “Non verremo a Napoli a fare barricate. Parisi? Non sento ADL da venti giorni”… -