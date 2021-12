Calciomercato Barcellona | due nomi per l’attacco | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di sabato 11 dicembre 2021) Viste le varie assenze e gli scarsi risultati del reparto offensivo, il, come riporta Sport, ha nel mirino due attaccanti per il mercato di gennaio: Edinson Cavani e Ferrán Torres. Edison Cavani Manchester United L’attaccante uruguaiano, sembra non essere parte integrante del progetto di Ralf Rangnick, ma oltre ai Blaugrana sono interessati anche altri club, tra cui di Serie A. Ferrán Torres Manchester City Ferrán Torres è l’obiettivo principale del Barça. I Citizens hanno già rifiutato diversi scambi che includevano i seguenti giocatori: Coutinho, Umtiti, Lenglet e Dembelé, ma il club spagnolo non demorde e sembra aver pronta un’offerta di 60 milioni di euro, 45 fissi più 15 di eventuali bonus. Giovanni Scialpi