Calcio, Serie A 2021: Juventus fermata dal Venezia, la trivela di Bonaventura porta bene alla Fiorentina (Di sabato 11 dicembre 2021) Giornata numero 17 della Serie A di Calcio 2021 che dopo l’anticipo del derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria ha visto quest’oggi disputarsi altre due partite, iniziando dal 4-0 con cui la Fiorentina si è sbarazzata della Salernitana. Avvio prorompente quello dei viola, che hanno spinto sin dall’inizio, trovando la rete al 31? grazie ad una magia di Giacomo Bonaventura, capace di trovare la porta in trivela. Nella ripresa è dunque salito in cattedra in bomber Dusan Vlahovic, che al 54? ha raddoppiato, siglando poi la rete del 3-0 all’84’. Nel finale spazio ai cambi, con il tecnico Vincenzo Italiano che ha dato spazio ad alcuni giocatori dalla panchina, tra cui Youssef Maleh, autore del secondo gol consecutivo. Più tardi, alle 18, è toccato ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Giornata numero 17 dellaA diche dopo l’anticipo del derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria ha visto quest’oggi disputarsi altre due partite, iniziando dal 4-0 con cui lasi è sbarazzata della Salernitana. Avvio prorompente quello dei viola, che hanno spinto sin dall’inizio, trovando la rete al 31? grazie ad una magia di Giacomo, capace di trovare lain. Nella ripresa è dunque salito in cattedra in bomber Dusan Vlahovic, che al 54? ha raddoppiato, siglando poi la rete del 3-0 all’84’. Nel finale spazio ai cambi, con il tecnico Vincenzo Italiano che ha dato spazio ad alcuni giocatori dpanchina, tra cui Youssef Maleh, autore del secondo gol consecutivo. Più tardi, alle 18, è toccato ...

Venezia - Juve 1 - 1: tabellino, statistiche e marcatori VENEZIA - Impresa del Venezia , che blocca sul pari la Juventus. Ai bianconeri non basta il gol di Morata nel primo tempo per avere ragione dei lagunari, che grazie ad Aramu conquistano un punto ...

Venezia - Juve 1 - 1: tabellino, statistiche e marcatori VENEZIA - Impresa del Venezia , che blocca sul pari la Juventus. Ai bianconeri non basta il gol di Morata nel primo tempo per avere ragione dei lagunari, che grazie ad Aramu conquistano un punto ...

Calcio, Serie A - Fiorentina-Salernitana 4-0: Vlahovic devastante, la truppa di Italiano torna al quinto posto Eurosport IT Serie A, le pagelle di Venezia-Juventus 1-1: male Rabiot, Aramu domina SERIE A - I voti ai protagonisti di Venezia-Juventus 1-1 con le pagelle della partita: Aramu domina in mezzo, nella Juventus Rabiot perde troppi palloni ...

Serie A, la Juventus si blocca a Venezia Si ferma la corsa in campionato della Juventus. Dopo quattro successi nelle precedenti cinque gare, i bianconeri hanno infatti pareggiato per 1-1 sul campo del Venezia nel match del 17° turno di Serie ...

