Calcio: Sassuolo. Dionisi 'Lazio una grande ma siamo in buon momento' (Di sabato 11 dicembre 2021) Il tecnico neroverde: "Una prima riga la tireremo alla sosta" Sassuolo - "Averla ripresa è stata sicuramente una dimostrazione di forza e consapevolezza, ma allo stesso tempo, senza nulla togliere ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) Il tecnico neroverde: "Una prima riga la tireremo alla sosta"- "Averla ripresa è stata sicuramente una dimostrazione di forza e consapevolezza, ma allo stesso tempo, senza nulla togliere ...

Advertising

sportface2016 : #SerieA, le parole di Alessio #Dionisi alla vigilia di #SassuoloLazio - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'La Lazio è una squadra forte e giocherà per batterci' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'La Lazio è una squadra forte e giocherà per batterci' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'La Lazio è una squadra forte e giocherà per batterci' - napolimagazine : SASSUOLO - Dionisi: 'La Lazio è una squadra forte e giocherà per batterci' -