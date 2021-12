Calcio | Premier | Chelsea supera Leeds 3-2 | doppietta Jorginho su rigore

(Di sabato 11 dicembre 2021) Londra, 11 dic. (Adnkronos) - Il3-2 ilinLeague grazie alladell'azzurrosudi. Il centrocampista dopo i rigori decisivi sbagliati con l'Italia ne ha realizzati due con i Blues. A Stamford Bridge la squadra di Bielsa passa in vantaggio al 28' con Raphinha su, al 13' della ripresa arriva il pareggio di Mount, poi nella ripresa al 58' e al 94' la doppiatta didal dischetto dopo che a sette minuti dal termine Gelhardt aveva pareggia per gli ospiti. Vincono anche il Manchester City 1-0 in casa al Wolverhampton, grazie al gol di Sterling, il Liverpool 1-0 ad Anfield contro l'Aston Villa dell'ex Steve Gerrard, con un...

I calci di rigore sono stati i protagonisti delle partite di oggi inLeague, dove si è giocato per la 16ª giornata. Infatti le prime tre, Manchester City, ... Il Var è un bene per il...In realtà, sembrava più penalty un contrasto che ha abbattuto in area proprio Sterling, che dal dischetto ha regalato tre punti d'oro al City, firmando la rete numero 100 inLondra, 11 dic. (Adnkronos) - Il Chelsea supera 3-2 il Leeds in Premier League grazie alla doppietta dell'azzurro Jorginho su calcio di rigore. Il ...(ANSA-AFP) – LONDRA, 11 DIC – I calci di rigore sono stati i protagonisti delle partite di oggi in Premier League, dove si è giocato per la 16/a giornata. Infatti le prime tre, Manchester City, Liverp ...