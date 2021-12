Calcio Napoli | respinto il ricorso | confermata la squalifica per Spalletti

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il tecnico delstarà lontano dalla panchina anche per la partita di domenica con l’Empoli, dopo averlo fatto lo scorso turno con l’Atalanta. La Corte sportiva di appello haildelcontro laper due giornate al tecnico, Luciano, che sono state dunque confermate. L’allenatore, espulso nella

Advertising

Gazzetta_it : De Laurentiis: 'Rivoglio il cavallino nel simbolo. E una gara all'anno per Diego' - sscnapoli : Diego day, la celebrazione del Napoli al D10S del calcio Il giorno della memoria, la serata del Mito, la notte di R… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Osimhen ha fretta: una maschera speciale per farlo tornare dopo l'infortunio #Napoli - Diego31883 : RT @sportmediaset: Napoli, #DeLaurentiis attacca #Ceferin: 'Ostaggio di #AlKhelaifi'. #SportMediaset - Ftbnews24 : ?? #Napoli, De Laurentiis: “Dobbiamo avvicinare i giovani al calcio” #Napoli #NapoliAtalanta #SerieA #UEL #Spalletti… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

CalcioNapoli24

Quando il professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo maxillo - facciale che ha operato il giocatore, insieme al dottor Raffaele Canonico - responsabile dello staff medico del, riterranno sia ...- Simpatico siparietto ieri per il presidente Aurelio De Laurentiis nel corso della presentazione del libro di Valter De Maggio. Il patron, infatti, ha raccontato un aneddoto col ...Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle qualità di Elmas. “Elmas arriva sempre, spesso non viene servito, ne ricordo tantissime, e qualche volta è stato ...Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle qualità di Elmas: "Elmas arriva sempre, spesso non viene servito, ne ricordo tantissime, e ...