Calcio | Italian Sports Awards | premi a Insigne | Immobile e Pioli

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Saranno assegnati lunedì all'hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia (Napoli), per il decimo anno consecutivo, gli 'Italian Sport Awards' nel corso del gran gala' del Calcio per i riconoscimenti ai protagonisti della stagione calcistica 2020/21. Durante l'evento, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, saranno premiati i migliori di Serie A, B, C, D e consegnati i premi alla carriera anche per gli esponenti dei media. Gli Italian Football Awards andranno a Lorenzo Insigne (Napoli), miglior calciatore della Serie A; a Ciro Immobile (Lazio), miglior bomber; a Stefano Pioli (Milan), miglior allenatore, al collega Vincenzo Italiano (Spezia), miglior tecnico

